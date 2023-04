Netflix ha, per la prima volta, ordinato un pilot in occasione di Little Sky, una comedy con protagonista e prodotta da Samara Weaving.

Rightor Doyle (Down Low) avrà il compito di firmare la regia dell’episodio.

I responsabili della piattaforma di streaming hanno apprezzato il concetto alla base del potenziale show, ma hanno preferito poter avere a disposizione un pilot per verificarne l’atmosfera e le interpretazioni del cast, puntando al successo del progetto.

Little Sky ha come protagonista Penelope Paul Porter (Weaving), determinata a realizzare il suo sogno di diventare una reporter televisiva, nonostante sia pessima nel suo lavoro. Quando riceve da una fonte anonima l’indiscrezione che il sindaco di Little Sky è scomparso, la donna decide che si tratta dell’opportunità di dimostrare il proprio valore. Arrivata in città sente di essere vicina a ottenere una storia importante, ma non può immaginare di essersi imbattuta in qualcosa di molto più oscuro.

Netflix abitualmente ordinava direttamente la produzione di un’intera stagione dei progetti a cui era interessata, tuttavia sembra che in futuro possano esserci più casi in cui si preferirà ordinare la realizzazione di un pilot prima di procedere con il proprio investimento.

Fonte: Deadline

