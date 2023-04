Sono numerose le novità in arrivo su Netflix ad aprile 2023. Partiamo da serie come Transatlantic (7 aprile), Florida Man (13 aprile) e La diplomatica (20 aprile), ma ci sono anche film come The Last Kingdom: sette re devono morire (14 aprile) e Power Rangers: Una volta e per sempre (19 aprile). C’è poi la docuserie italiana Il caso Alex Schwazer (13 aprile)…

War Sailor: La serie (serie tv) – 2 aprile

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l’uomo lavora in compagnia dell’amico d’infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all’Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all’altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa.

Nel frattempo Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (speciale stand-up) – 4 aprile

Lo speciale stand-up di Mo’Nique.

Beef. (L to R) Jerry Kim as Mr. Cho, Gina Lee as Mrs. Cho in episode 101 of Beef. Cr. Andrew Cooper/Netflix © 2023

Lo scontro (serie tv) – 6 aprile

LO SCONTRO racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

La sorellanza (serie tv) – 7 aprile

Proprio quando sta per ricevere l’opportunità lavorativa dei suoi sogni, la giornalista Fara deve riunirsi con le sorelle per salvare il problematico fratello. Le sorelle scateneranno un’inattesa serie di eventi e rimarranno coinvolte nel traffico di droga del fratello, cercando di mantenere una facciata di normalità.

Transatlantic (serie tv) – 7 aprile

Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Chupa. Cr: Netflix © 2023Cr: Netflix © 2023

Chupa (film) – 7 aprile

Il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l’energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame. Alex scopre che il suo nuovo amico “Chupa” ha una storia segreta con la sua famiglia e che l’ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l’avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli.

Oh belinda (film) – 7 aprile

Un film diretto da Hakan Bonomo.

American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston (docuserie) – 12 aprile

Patriots’ Day a Boston è una giornata da festeggiare: la primavera è nell’aria, i Red Sox giocano allo stadio di Fenway e l’intera città scende in strada a fare il tifo lungo il percorso della maratona dalla periferia al centro cittadino. Quando nel 2013 due terroristi locali fanno detonare alcuni ordigni al traguardo della gara , la festa più grande dell’anno si trasforma in una carneficina. Le forze dell’ordine avviano un’indagine senza precedenti sulle identità degli attentatori e il loro inseguimento arriva nelle strade di quartieri tranquilli, paralizzando la città e tenendo tutti col fiato sospeso. Per ricordare il decimo anniversario della tragedia, il regista Floyd Russ (Zion, Untold: Rissa in NBA) e il produttore esecutivo Tiller Russell (Night Stalker: caccia a un serial killer, L’assedio di Waco) hanno creato questa miniserie in tre parti che ripercorre le intense e terrificanti giornate dopo gli attentati, seguendo minuto per minuto la caccia all’uomo tramite migliaia di ore di video di sorveglianza, comunicazioni radio della polizia e registrazioni con telefoni cellulari, oltre alle testimonianze degli ufficiali di polizia, dell’FBI e di normali cittadini i cui atti eroici hanno portato alla cattura dei killer. Presentando il contesto storico, le opinioni degli esperti e i dettagli commoventi di coloro che conoscevano personalmente gli attentatori, American Manhunt racconta non solo come gli abitanti di Boston nel momento più cupo abbiano unito le forze per riprendersi la città, ma anche la storia delle persone le cui vite sono cambiate per sempre.

Florida Man. Edgar Ramírez as Mike Valentine in episode 102 of Florida Man. Cr. Jackson Lee Davis/Netflix © 2023

Florida Man (serie tv) – 13 aprile

Quando un ex poliziotto in difficoltà (Edgar Ramírez) è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia, quello che doveva essere un semplice incarico diventa un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata. Florida Man dell’ideatore Donald Todd è una folle odissea in un luogo pieno loschi individui.

Il Caso Alex Schwazer (docuserie) – 13 aprile

Uno sguardo senza filtri all’ascesa, alla caduta e alla ricerca di riscatto di un atleta sullo sfondo di una complicata vicenda sportiva e giudiziaria.

The Last Kingdom: sette re devono morire (film) – 14 aprile

La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un’influenza oscura e non è più il ragazzo che Uhtred conosceva un tempo. Quando le azioni di Aethelstan minacciano la vita a cui è abituato, Uhtred deve decidere a chi giurare lealtà: al re o alla sua patria.

Queenmaker (serie tv) – 14 aprile

La serie tv diretta da Oh Jin-seok.

Weathering (film) – 14 aprile

Film scritto e diretto da Megalyn Echikunwoke.

L’appuntamento più lungo di sempre (programma reality) – 18 aprile

Scocca la scintilla quanto Matt e Khani si incontrano su Hinge. La connessione è così intensa che volano in Costa Rica per il loro terzo appuntamento, ma restano bloccati quando il mondo si ferma nel marzo 2020. Una permanenza prolungata in paradiso mette alla prova la loro compatibilità.

Come diventare ricchi (docuserie) – 18 aprile

Il denaro ha potere su di noi, ma non dovrebbe. L’esperto di finanza Ramit Sethi lavora con persone di tutti gli Stati Uniti per aiutarle a ottenere vite più remunerative.

Pálpito S2. (L to R). Julián Cerati, Valeria Emiliani in Pálpito S2. Cr. Gustavo Cabrera/ Netflix © 2023

Palpito 2 (serie tv) – 19 aprile

Dopo aver scoperto che sua moglie Camila si è innamorata di Simón e ha messo in scena la propria morte per scomparire dalla sua vita, Zacarías Cienfuegos è accecato dall’ossessione ed escogita un piano per farla tornare da lui. La sua spietata vendetta prevede di assassinare la moglie di Simón e di sottoporre Camila a un trapianto usando il cuore della donna. Zacarías è il braccio destro del presidente e ha il sostegno di una sinistra organizzazione di trafficanti di organi. Forte dei suoi contatti, l’uomo condannerà Simón allo stesso inferno che ha vissuto lui. La sua intenzione è chiara: dimostrare che a volte uccidere per amore è l’unica opzione possibile.

L’impero degli scimpanzé (docuserie) – 19 aprile

Dal coregista del documentario premio Oscar® Il mio amico in fondo al mare e dagli ideatori di Rise of the Warrior Apes, “L’impero degli scimpanzé” esplora l’affascinante mondo della più grande comunità di scimpanzé mai scoperta con le sue complesse politiche sociali, dinamiche familiari e pericolose dispute territoriali. La voce narrante è del premio Oscar® Mahershala Ali nella versione originale.

Power Rangers: Una volta e per sempre (film) – 19 aprile

Trent’anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Questo speciale per il 30° anniversario è ispirato al leggendario mantra del franchise secondo cui “una volta che sei un Ranger, lo rimani per sempre”.

La diplomatica (serie tv) – 20 aprile

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Ideata dalla showrunner Debora Cahn (WEST WING – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA), LA DIPLOMATICA è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva.

One More Time. Elinor Silfversparre Fahlén as Moa & Hedda Stiernstedt as Amelia in One More Time. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

One More Time (film) – 21 aprile

Dopo essere stata investita da un camion la sera del suo quarantesimo compleanno, Amelia (Hedda Stiernstedt) si risveglia nel 2002 al suo diciottesimo e ha la possibilità di rivivere la giornata più bella, trasformando la sua vita nel modo che sperava… Ma quando si rende conto di essere intrappolata in un loop temporale, destinata a rivivere la stessa giornata ripetutamente, decide di capire cosa deve fare per lasciarsi il passato alle spalle e ritornare nel presente.

La famiglia dei diamanti (serie tv) – 21 aprile

Serie drammatica incentrata su una famiglia ebrea ortodossa coinvolta nell’industria dei diamanti di Anversa.

La stretta del passato (film) – 21 aprile

Il film diretto da Onur Saylak.

Guida turistica per innamorarsi (film) – 21 aprile

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l’amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

Indian Matchmaking 3 (reality) – 21 aprile

Sima è tornata ed è più indaffarata che mai! In questa stagione la principale mediatrice matrimoniale di Mumbai aiuterà millennial single da tutto il mondo a trovare l’anima gemella. Da Londra a Nuova Delhi, Miami e New York, Sima gestirà come non mai ancora più aspettative da parte di clienti vecchi e nuovi. Attingendo a decenni di esperienza, a un’intuizione geniale e a metodi tradizionali, Sima fa di tutto per aiutare un gruppo di fortunati single a realizzare il proprio destino!

John Mulaney: Baby J (speciale stand-up) – 25 aprile

Il comico, autore e attore premiato agli Emmy® John Mulaney torna con uno speciale Netflix tutto nuovo, John Mulaney: Baby J, che esordirà in tutto il mondo il 25 aprile.

El amor después del amor: vita e musica di Fito Páez (serie tv) – 26 aprile

Questa serie biografica su Fito Paez getta uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di uno degli artisti più famosi dell’Argentina e traccia il suo percorso musicale accanto a icone del rock come Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e altri.

Sweet Tooth. (L to R) Christian Convery as Gus, Naledi Murray as Wendy in episode 201 of Sweet Tooth. Cr. Kirsty Griffin/Netflix © 2023

Sweet Tooth 2 (serie tv) – 27 aprile

All’incalzare di una nuova ondata dell’Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh (Adeel Akhtar), che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d’adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte. Sweet Tooth è tratta dalla serie di libri di DC Comics scritta da Jeff Lemire, con la produzione esecutiva di Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran. La serie è prodotta da Warner Bros. Television.

The Matchmaker (film) – 28 aprile

Un impiegato si innamora della sua affascinante stagista e la segue nel deserto in un resort invaso da stravaganti forze.

AKA (film) – 28 aprile

In questo intenso thriller d’azione un agente delle forze speciali si infiltra sotto copertura in un’organizzazione criminale e inaspettatamente stringe amicizia con il figlio del boss.

The Goldin Touch: i re dei memorabilia (serie reality) – 28 aprile

Ken Goldin e il suo team di esperti controllano le entusiasmanti attività in questa serie che apre le porte di una casa d’aste specializzata in rari articoli da collezione.

