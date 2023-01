Liz Garbus sarà la regista della miniserie con star Ellen Pompeo che verrà prodotta per Hulu.

Il progetto si ispira a una storia vera di una coppia che ha adottato quella che pensava fosse una bambina di otto anni con una rara forma di nanismo. Mentre iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, marito e moglie iniziano a credere che potrebbe non essere chi dice di essere.

La miniserie, prodotta da ABC Signature, dovrebbe essere composta da otto puntate. Ellen, che si è concessa una pausa da Grey’s Anatomy, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva tramite la sua società Calamity Jane.

Erin Levy sarà showrunner del progetto, ancora senza un titolo.

Liz Garbus ha lavorato in precedenza per il piccolo schermo in occasione del finale della quarta stagione di The Handmaid’s Tale, che le ha fatto conquistare una nomination agli Emmy. Recentemente ha diretto e prodotto Harry & Meghan, targato Netflix, e alcuni episodi di City on Fire e Yellowjackets.

Fonte: Deadline