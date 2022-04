L’attrice, conosciuta per il ruolo della madre del protagonista ine per aver recitato in, èall’età di 93 anni a New York.La notizia è stata data dall’amica e portavoce Amanda Hendon che ha rivelato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

L’attrice ha ottenuto la fama internazionale recitando in molte puntate di ALF con il ruolo di Raquel Ochmonek, dal 1986 al 1990.

Poco dopo ha ottenuto la parte di Helen Seinfeld, la madre di Jerry, apparendo in circa venti episodi della comedy.

Liz ha recitato in numerosi show di Broadway, come il musical Happy End che nel 1977 l’ha portata a recitare sul palco insieme a Christopher Lloyd e Meryl Streep.

Sheridan, nel 2000, ha inoltre pubblicato un libro in cui raccontava la sua storia d’amore con James Dean.

L’attrice, nella sua lunga carriera, ha avuto ruoli in show come Kojak, One Day at a Time, The A-Team e Moonlighting.

Tra i film ha avuto delle parti in Star 80 e Jekyll & Hyde: Together Again.

Liz Sheridan era nata il 10 aprile 1929 a Rye, New York.

Fonte: Deadline