Un sondaggio online ha decretato quale dei protagonisti disia il personaggio più immorale dello show., interprete di, non ha apprezzato il risultato del sondaggio.

Il sondaggio chiedeva di scegliere tra l’ipercritico e caustico Jerry Seinfeld, la superficiale Elaine, sua ex fidanzata poi amica, il fannullone Kramer, il fallito George e l’antipatico Newman. Il pubblico ha scelto proprio George, scatenando la reazione del suo interprete Jason Alexander, come potete vedere qui sotto.

Wow, this kinda stings. I mean, come on…more immoral than Newman?? https://t.co/0UMV7GV6aV — jason alexander (@IJasonAlexander) March 18, 2022

Wow, questo fa male. Intendo, davvero… Più immorale di Newman??

L’iconica serie comedy ruota intorno alla vita di Jerry Seinfeld, un comico newyorkese dalla personalità nevrotica; seguiremo Jerry nelle sue vicende quotidiane che lo vedono protagonista in compagnia dei suoi familiari e dei suoi eccentrici amici.

Tutti e 180 gli episodi, divisi in nove stagioni sono disponibili su Netflix.

Creata da Larry David e Jerry Seinfeld la serie è andata in onda per 9 stagioni dal luglio 1989 a maggio 1998. Lo show ha vinto un totale di 10 Emmy fra cui un premio come miglior attrice non protagonista per Julia Louis-Dreyfus.

Fonte: Screen Rant