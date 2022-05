è tornato a parlare deldella serie, spiegando i motivi per cui i responsabili della Disney hanno deciso di cancellare il progetto.

L’attrice, intervistata da Women’s Health, ha dichiarato:

Hilary, in precedenza, aveva spiegato che nei nuovi episodi della serie la protagonista sarebbe tornata a casa dai genitori perché aveva scoperto che il fidanzato stava tradendola, situazione che la obbligava a rivalutare molti aspetti della sua vita.

Duff aveva inoltre ammesso:

Mentirei se dicessi che non ho pensato all’ipotesi di diffondere online gli episodi che avevano realizzato. Ma non lo farei perché nei miei 34 anni mi sono resa conto che tutto accade per un motivo. C’è un momento e un posto per tutto. Non era il suo momento. Mi continuano a chiedere costantemente della serie, alimentando il fatto che le persone vogliono anche vederla ed è davvero dolce. Il progetto non è morto e non è vivo.