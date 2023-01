Lizzie McGuire: Hilary Duff spera ancora che il revival della serie venga realizzato

Hilary Duff è tornata a parlare della possiblità che venga realizzato un revival della seire Lizzie McGuire dopo che Disney+ ha cancellato il progetto.

I responsabili dello studio avevano infatti ritenuto che la direzione presa dalla storia ideata da Terri Minsky non fosse in linea con i contenuti che volevano proporre in streaming.

Hilary, durante un’apparizione alla trasmissione Watch What Happens Live, ha ora confessato al conduttore Andy Cohen che “ovviamente” sarebbe disposta a tornare sul set se lo show fosse “all’altezza della sua visione”.

L’attrice, attualmente star di How I Met Your Father, ha aggiunto:

Disney+ era ancora molto nuova e penso stessero cercando di capire il loro… E noi stavamo cercando di capire il nostro… E sono ottimista.

Hilary Duff era a favore di una versione più adulta della storia per poter riflettere l’evoluzione di Lizzie negli anni, considerando che ora era una trentenne, mentre i responsabili di Disney+ volevano fosse un progetto per tutta la famiglia, anche per i più piccoli. Le differenze creative avevano quindi portato alla scelta di cancellare il progetto.

Che ne pensate? Sperate venga realizzato il revival di Lizzie McGuire come voluto da Hilary Duff?

Fonte: Deadline