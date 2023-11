Il ritorno di Loki su Disney+ non ha destato lo stesso interesse del debutto della prima stagione. Secondo le classifiche di streaming di Nielsen, infatti, la seconda stagione della serie Marvel Studios che ha debuttato il 5 ottobre 2023, ha totalizzato 446 milioni di minuti di visualizzazione nei primi tre giorni e poco più (è stata infatti lanciata alle 9 p.m. ET/6 p.m. PT il 5 ottobre negli Stati Uniti). Si tratta di una cifra inferiore di circa il 39% rispetto ai 731 milioni di minuti di visione della prima settimana della prima stagione di Loki nel giugno 2021.

La Disney ha dichiarato che il debutto della seconda stagione (che ha una durata di 47 minuti), ha avuto 10,9 milioni di “visualizzazioni” in tutto il mondo, il che equivale a circa 512 milioni di minuti di visione. Va inoltre aggiunto che i 446 milioni di minuti rilevati da Nielsen comprendono anche la visione dei sei episodi della prima stagione, il che rende questo risultato ancora più inaspettato.

Suits ha proseguito la sua corsa in cima alla classifica generale, accumulando 1,28 miliardi di minuti di visione su Netflix e Peacock dal 2 all’8 ottobre. Anche Grey’s Anatomy ha superato il miliardo di minuti per la seconda volta nella storia della classifica streaming di Nielsen, avviata ormai tre anni fa.

Love Is Blind di Netflix (821 milioni di minuti) è stata l’unica serie originale a entrare nella top 10 complessiva della settimana; le altre nove sono show o film acquisiti. Ahsoka (575 milioni di minuti) è rimasta abbastanza stabile nella settimana in cui è arrivato il suo finale su Disney+, mentre Only Murders in the Building di Hulu (563 milioni) è cresciuta dell’11,5% da una settimana all’altra con il finale della terza stagione.

Il debutto di Haunted Mansion su Disney+ ha totalizzato 992 milioni di minuti di visione per tutta la settimana, confermando la recente crescita dei debutti cinematografici per lo streamer dopo Elemental, La Sirenetta e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Gli indici di ascolto dello streaming rilasciati da Nielsen riguardano solo la visione su televisori e non includono i minuti di visione su computer o dispositivi mobili. I dati misurano solo il pubblico statunitense, non quello di altri Paesi. Di seguito sono riportati i titoli più visti in streaming dal 2 all’8 ottobre.

Classifica generale

1. Suits (Netflix/Peacock), 1,28 miliardi di minuti visualizzati

2. Grey’s Anatomy (Netflix), 1 miliardo

3. Haunted Mansion (Disney+), 992 milioni

4. Reptile (Netflix), 838 milioni

5. Love Is Blind (Netflix), 821 milioni

6. Bluey (Disney+), 701 milioni

7. NCIS (Netflix/Paramount+), 666 milioni

8. Una Mamma per Amica (Netflix), 628 milioni

9. Elemental (Disney+), 621 milioni

10. Cocomelon (Netflix), 597 milioni

Serie Originale

1. Love Is Blind, 821 milioni di minuti

2. Ahsoka (Disney+), 575 milioni

3. Only Murders in the Building (Hulu), 563 milioni

4. Beckham (Netflix), 519 milioni

5. Virgin River (Netflix), 485 milioni

6. Loki (Disney+), 446 milioni

7. Sex Education (Netflix), 443 milioni

8. Lupin (Netflix), 436 milioni

9. La Ruota del Tempo (Prime Video), 430 milioni

10. Gen V (Prime Video), 378 milioni

Serie acquisite

1. Suits, 1,28 miliardi di minuti

2. Grey’s Anatomy, 1 miliardo

3. Bluey, 701 milioni

4. NCIS, 666 milioni

5. Gilmore Girls, 628 milioni

6. Cocomelon, 597 milioni

7. Shameless (Netflix), 497 milioni

7 (tie). SWAT (Hulu/Netflix/Paramount+), 497 milioni

9. Friends (Max), 424 milioni

10. The Big Bang Theory (Max), 418 milioni

Film

1. Haunted Mansion, 992 milioni di minuti

2. Reptile, 838 milioni

3. Elemental, 621 milioni

4. Nowhere (2023) (Netflix), 475 milioni

5. Last Vegas (Netflix), 319 milioni

6. Casper (Netflix), 298 milioni

7. Dune (2021) (Max/Netflix), 272 milioni

8. Meg 2: The Trench (Netflix), 250 milioni

9. The Nightmare Before Christmas (Disney+), 245 milioni

10. Fair Play (2023) (Netflix), 235 milioni

