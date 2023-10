Dan Deeluw, regista del secondo episodio di Loki, ha svelato che la non voluta citazione a Scorsese dell’episodio 2 è stato un dialogo improvvisato.

Secondo Dan Deleeuw, che ha diretto l’episodio 2 della seconda stagione di Loki, la battuta sul cinema fatta da X-5 non è stata intenzionale:

Mi piace il fatto che fosse un thriller impegnato. Questo è quello che succede in tutta onestà, avevamo capito dove dovevamo andare nella sceneggiatura, dovevamo sapere che Mobius capisse perché Brad è così nervoso? Ma avevamo Owen e Rafael lì quel giorno e stavamo girando quella scena per ultima, e avevano l’intera giornata per farla. Sapevamo dove dovevamo andare a parare e quale messaggio mandare. E così l’abbiamo girato ed era praticamente già tutto pianificato, quindi ho fatto la prima ripresa e ho pensato: “Va bene, tiriamo dritto. Facciamo quello di cui abbiamo parlato”. Poi la seconda ripresa: “Ampliamo la scena”. E poi alla terza ripresa ho pensato: “Va bene, provateci”. Ed erano solo Owen e Rafael che facevano squadra l’uno con l’altro, e il taglio che c’è ora è con un piccolo taglio in cui loro due semplicemente corrono. Abbiamo fatto un cross shot, quindi avevamo messo tutto insieme. E poi c’è la parte in cui Owen dà una pacca sul braccio a Rafael. È stato grandioso perché Rafael non se lo aspettava affatto, e loro erano proprio lì. E poi c’è la bellezza di avere due geni e due sceneggiatori nello show.