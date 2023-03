LOL 3: quando escono le altre puntate e il punto su eliminati e ammoniti

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella notte sono state rese disponibili su Prime Video le prime quattro puntate di LOL 3 e ha visto i primi eliminati oltre che numerosi ammoniti. La serie è tornata a un anno dalla stagione 2 che ha visto trionfare Maccio Capatonda, e preannuncia altre sane risate grazie al nuovo gruppo di comici. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati (se ce ne sono) e chi si è guadagnato un ammonizione, nell’attesa degli episodi finali. Ovviamente se non li avete ancora visti, non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

LOL 3: quando uscirà la seconda parte?

I primi quattro episodi sono già disponibili su Prime Video, mentr eper le ultime due puntate bisognerà attendere settimana prossima, il 16 marzo. In quei due nuovi episodi verrà annunciato il terzo vincitore di Lol, il successore di Ciro Priello e Maccio Capatonda.

LOL 3: i concorrenti

Anche con la sua stagione 3 LOL cerca di accontentar eun pubblico di tutte le età, con diversi tipi di comicità: dal web, al cabaret, agli attori, i concorrenti di questa edizione sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. A condurre lo show ancora una volta Fedez e Frank Matano, con l’ausilio della carta speciale Maccio Capatonda, che sostituisce Lillo come disturbo extra per i comici in gare.

I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

LOL 3: il punto su eliminazioni e ammonizioni

I comici stanno giocando duro e le ammonizioni sono state tante e severe. Il primo ammonito è Paolo Kessisoglu, dopo un sorriso rubato dalle telecamere. Il comico è stato seguito poco dopo da Paolo Cevoli, mentre Nino Frassica si è fatto auto-ridere con uno dei momenti più surreali dei primi episodi.

Ammoniti anche Fabio Balsamo, Marta Filippi e Brenda Lodigiani. Paolo Cevoli invece viene eliminato in seguito a una risata inattesa, durante il numero da psicologo di Fabio, che è costato anche l’ammonizione di Cristiano Caccamo. Marina Massironi è l’ultima delle donne a farsi sfuggire una risata, lasciando come unici senza ammonizione Luca Bizzarri e Herbert Ballerina.

Bizzarri è l’ultimo a cadere, con una sua stessa smorfia che gli costa il cartellino giallo. Herbert Ballerina resiste senza ammonizioni, perfino al temibile Riposaman di Maccio Capatonda. L’episodio 4 però si conclude con qualcuno che si lascia sfuggire una risata, sarà il secondo eliminato o l’ultimo ammonito?

In maniera simile alla stagione 3, i concorrenti sono ancora tutti in gara tranne Paolo Cevoli.