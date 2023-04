Come alcuni fan di Lost, anche l’ex membro del cast Harold Perrineau si è espresso in modo piuttosto esplicito sul modo in cui si è conclusa la serie. In una vecchia intervista, quando la serie si è conclusa nel 2008, Perrineau dichiarò a EW di essere rimasto “deluso… come sono rimasti delusi i fan”, in particolare per il modo in cui il suo personaggio è stato trattato nel finale. In occasione delle attività stampa americane per la seconda stagione di From, che debutterà domenica 23 aprile su MGM+ negli Stati Uniti, ComicBook.com ha chiesto a Perrineau se i suoi sentimenti nei confronti della serie e del suo finale fossero cambiati nei quindici anni trascorsi.

“Beh, sapete, all’epoca ero un po’ frustrato per il personaggio, per Michael e per Walt“, ha rivelato Perrineau. “Ma la cosa a cui penso è il lavoro delle persone che hanno scritto la storia, e lo apprezzo davvero molto. È la stessa cosa che apprezzo di From, ovvero che si partecipa a un viaggio davvero fantastico e a cui ci si affeziona emotivamente. Quindi per sei anni, sai, sei in una sorta di viaggio, questa cosa eccitante sta accadendo a te e comunque vada a finire, non cambia il fatto che hai vissuto sei anni di questo giro sulle montagne russe. Quindi la mia posizione è cambiata, come se il finale non fosse importante, ma il fatto di aver intrapreso questo viaggio sì. Penso che sia stato un modo molto intelligente di considerare il finale di Lost“.

Allo stesso modo, la serie From di Perrineau ha attirato paragoni con Lost da parte di alcuni spettatori. Fortunatamente per lui e per il pubblico, la preoccupazione di non riuscire a dare un finale soddisfacente c’era già prima dell’inizio della serie. “Abbiamo avuto alcune discussioni in merito“, ha rivelato Perrineau. “Michael White, che dirige il dipartimento alla MGM, ha detto: ‘Prima che questo show arrivi sulla mia rete, devo sapere se sapete cosa state facendo’. Quindi lui voleva sapere, io volevo sapere e le persone dietro allo show ci hanno fatto sentire davvero sicuri e di essere a conoscenza di tutto. Detto questo, mi fiderò di loro, non chiederò dove la storia si dirigerà e mi metterò in gioco, in modo che, se tutto va bene, le persone che verranno a vedere la serie saliranno anche loro sulla giostra e proveranno la mia stessa sensazione, quella di non sapere cosa diavolo stia succedendo. E quindi, come ho detto, spero che John (Griffin, creatore della serie From) realizzi un finale davvero grandioso, ma spero che, per quanto a lungo andremo avanti, voi sarete in questo viaggio con queste persone e questa è la parte che conta, credo“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Harold Perrineau? Ditecelo nei commenti.