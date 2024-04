Michael Emerson è ancora impegnato nella promozione stampa di Fallout e, in una nuova intervista, è tornato a discutere anche di Lost, la leggendaria creazione di JJ Abrams e Damond Lindelof dove ha interpretato Benjamin “Ben” Linus.

Quando gli viene chiesto il suo parere in merito a un possibile sequel o revival di Lost, Michael Emerson si è così espresso:

Personalmente sono soddisfatto del finale. Però penso che, come qualsiasi altra proprietà intellettuale, potrebbe essere sviluppata da qualcuno che magari potrebbe dargli una nuova spinta… magari con un pre Lost, un post Lost se non addirittura una storia ambientata in un universo adiacente al nostro. Dovrebbe basarsi su un’idea del tutto nuova realizzata da nuovi scrittori. Non riesco neanche a immaginare i creatori di Lost che vengono riattirati a scrivere una cosa come questa. Peraltro non so neanche quali attori della serie originale riusciresti a riavere, penso davvero pochi. Ma potrebbe essere interessante anche per vedere chi accetterebbe la sfida di mettersi in gioco con una serie collegata a una produzione che ha davvero catturato l’attenzione di così tante persone in maniera così forte. Sicuramente sarebbe un compito che incuterebbe un certo timore, anche a livelli di decisioni prese da uno studio. Ma come si suol dire, mai dire mai!