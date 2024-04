Nei giorni scorsi, Michael Emerson è stato impegnato nella promozione stampa di Fallout, la serie Prime Video basata sull’omonima IP videoludica Bethesda, ma, in un’intervista, è inevitabilmente finito a discutere di Lost, la leggendaria serie di JJ Abrams e Damond Lindelof dove ha vestito i panni di Benjamin “Ben” Linus.

Michael Emerson è fermamente convinto che il finale di Lost sia grandioso, ma, ammette, le principali lamentele che gli vengono fatte dalle persone hanno proprio a che fare con l’epilogo della produzione targata ABC.

L’attore, che ha anche detto la sua circa il perché, a suo modo di vedere, Benjamin “Ben” Linus decida di restare seduto sulla panchina fuori della chiesa nella puntata finale, dice:

Sì, penso che alla fine entrerà anche lui e attraverserà quella porta, ma dovrà condurre una serie di vite e dovrà condurle con più successo di quanto abbia fatto in precedenza. Dovrà trovare il suo redentore speculare in modo che possa poi entrare nella chiesa e andarsene con un’altra persona, come alla fine di una commedia shakespeariana, dove tutti si separano in coppie verso la felicità o il paradiso.