Elizabeth Olsen ha svelato quale è stato il momento più difficile delle riprese di Love & Death, la serie ispirata alla storia di Candy Montgomery.

Il progetto racconta infatti gli eventi con al centro la casalinga che ha ucciso l’amica Betty Gore (Lily Rabe), dopo aver iniziato una relazione con suo marito Allan (Jesse Plemons).

Elizabeth ha ora rivelato che girare la scena più violenta della serie è stato particolarmente difficile, considerando inoltre che la sua collega era negli ultimi mesi della sua gravidanza:

Lily era incinta di sei mesi ed è stato orribile. Aveva una controfigura e potevano inoltre cancellare la sua pancia in post-produzione. Ma stava indossando una piccola maglia con un pancione di sei mesi! Era folle!

Olsen ha aggiunto:

E voleva realmente fare tutto. Lily è un essere umano davvero forte, e c’era quindi della vera tensione, dal punto di vista fisico, e c’era un elemento che mi ha fatto sentire sicura perché avevamo coreografato la scena, ma per alcuni aspetti ero spinta a non voler fare tutto. Erano tante cose insieme.

La star di WandaVision ha aggiunto che ha avuto anche dei blocchi mentali durante la realizzazione della scena:

La mia esperienza con più sequenze di lotta non riguardava il combattimento corpo a corpo. E quindi è sembrato piuttosto spaventoso alle volte. E poi ci sono stati dei momenti in cui Lily mi ha chiesto, con l’ascia di gomma, di entrare in contatto con il suo corpo. E mi sono rifiutata e ho detto: ‘Dovrai farlo con la mia controfigura’.