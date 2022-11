Il film Lucy con star Scarlett Johansson, uscito nelle sale nel 2014, avrà una serie spinoff e nel cast dovrebbe esserci Morgan Freeman, attualmente impegnato nelle trattative con i produttori.

Il progetto è una co-produzione tra EuropaCorp e Village Roadshow e non è stato svelato se, e in che modo, sarà coinvolto in modo attivo anche il regista Luc Besson.

Nel film la ventiquattrenne Lucy (Johansson) era a Taipei per studiare e veniva coinvolta in attività criminali, lavorando come corriere della droga per il potente narcotrafficante coreano Mister Jang. Non avendo altre scelte, Lucy diventa, contro la sua volontà, il soggetto di un’operazione rapida in cui le viene impiantata una droga sintetica e sperimentale nell’addome, con lo scopo di trasportarla in Europa. La sostanza entra però nel suo flusso sanguigno e sblocca delle capacità straordinarie e imprevedibili che ampliano l’attività del cervello. I superpoteri di Lucy diventano sempre più forti, ma nessuno sa cosa le accadrà.

Morgan Freeman aveva la parte del professor Samuel Norman. Il film si concludeva con Lucy che raggiungeva al 100% il potere del suo cervello e andava oltre lo spazio e il tempo, evolvendosi in un essere onnipotente. Lucy lasciava una connessione nel mondo fisico tramite un supercomputer che ha prodotto una memoria flashdrive destinata proprio a Norman, l’unico “dono” che Lucy aveva lasciato prima di trascendere.

Il film aveva incassato 460 milioni di dollari ai box office, diventando la produzione francese con gli incassi più alti di sempre.

Fonte: Variety