Kevin Costner e Morgan Freeman produrranno la nuova serie The Gray House, un progetto realizzato per Paramount.

Lo show sarà composto da sei puntate della durata di un’ora ambientate durante la Guerra Civile. Al centro della trama ci sono tre donne che il generale Ulyssess S. Grant rivelò essere state fondamentali per vincere il conflitto.

Una donna dell’alta società di Richmond e sua figlia, un’ex schiava afroamericana e una cortigiana hanno infatti contribuito a costruire un team di spie al femminile che ha potuto rimanere attivo e operare senza che i Confederati se ne rendessero conto. Le donne hanno rischiato la loro vita, e la libertà, per aiutare a vincere la guerra e mantenere la democrazia americana.

Lo script è firmato da Leslie Greif e Darrell Fetty in collaborazione con John Sayles. Alla regia ci sarà il premio Oscar Roland Joffe (The Mission). Le riprese inizieranno in primavera.

Costner ha dichiarato:

The Gray House è una storia non raccontata di tre eroine incredibilmente coraggiose della Guerra Civile, ed erano donne. Avendo una passione per la storia, è sempre soddisfacente a livello personale condividere delle storie ricche di sfumature sugli eroi poco conosciuti della storia americana. Sono felice nell’unire le forze con i miei amici Leslie Greif e Morgan Freeman, con cui ho avuto un grandioso successo, nel produrre questa saga importante ed epica.

Freeman e Lori McCreary di Revelations Entertainment hanno aggiunto:

Siamo elettrizzati nel portare in vita la storia di Mary Bowser, che si è offerta volontaria per essere posizionata nella Casa Bianca dei Confederati (ovvero The Gray House), fingendo di essere una schiava. Tutti pensavano che fosse analfabeta e parlavano liberamente di fronte a lei, e con la sua memoria fotografica è stata in grado di inviare informazioni sulle battaglie e segrete all’Esercito dell’Unione, cambiando le sorti della Gerra Civile. Le rivelazioni sono sul rivelare la verità e questa è una verità che deve essere rivelata!

Fonte: Deadline