In occasione dell’annuncio dei palinsesti 2023/2024, Sky ha annunciato che M. Il figlio del secolo, la nuova serie Sky Original adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati, arriverà nel corso del 2024.

Scritta da Stefano Bises e diretta da Joe Wright, la serie in otto episodi racconterà gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti, ripercorrendo la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

È stato anche svelato oggi ufficialmente il cast che affiancherà Luca Marinelli, già annunciato protagonista nei panni di Benito Mussolini: Francesco Russo (Call My Agent – Italia, A classic horror story, Freaks Out) interpreterà Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, The Good Mothers, Favolacce) sarà Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti (Ricordi?, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) nei panni di donna Rachele, Federico Majorana (Prisma, Favolacce, Padre Pio) interpreterà Amerigo Dumini, Lorenzo Zurzolo (EO, Prisma, Baby) sarà invece Italo Balbo. E ancora Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova, Il mammone) che sarà Albino Volpi, Maurizio Lombardi (The Young Pope, The New Pope, 1992, Rapiniamo il Duce) nei panni di Emilio De Bono, Gianmarco Vettori (La Belva, Briganti, Padrenostro) in quelli di Dino Grandi, Gaetano Bruno (Martin Eden, Indivisibili, Il Cacciatore, Doc – Nelle tue mani) che interpreterà Giacomo Matteotti, Paolo Pierobon (Rapito, Esterno notte, Qui rido io, 1994) che vestirà i panni di Gabriele D’Annunzio, Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè – Principe Libero) nel ruolo di Cesare Maria de Vecchi e Gabriele Falsetta (Io sono l’amore) in quello di Roberto Farinacci.