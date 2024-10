The Penguin: la showrunner risponde alle dichiarazioni di John Turturro sulla violenza contro le donne

John Turturro ha rivelato di aver rifiutato di riprendere il ruolo di Carmine Falcone nella serie The Penguin a causa della violenza contro le donne presente nella storia e la showrunner ha ora risposto ai suoi commenti.

Rispetto completamente un attore che non vuole interpretare un ruolo per qualsiasi motivo personale. Voglio nel cast del nostro show solo persone che sono entusiaste e vogliono approfondire la storia che vogliamo raccontare. Penso che Mark Strong abbia compiuto un lavoro realmente fantastico. Ha reso proprio il personaggio e ha inoltre realmente onorato quanto fatto da John Turturro.

Lauren LeFranc ha dichiarato a TheWrap:

Per quel che ne so si è trattato di problemi di tempistiche ed era impegnato in altri lavori.