The Penguin: John Turturro spiega perché non ha ripreso il ruolo di Carmine Falcone

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:34

Nella serie The Penguin il ruolo di Carmine Falcone non è stato interpretato da John Turturro che aveva recitato nei panni del boss criminale nel film The Batman, ma da Mark Strong.

L'attore, intervistato da Variety, ha ora spiegato il motivo per cui ha deciso di rinunciare al personaggio tratto dai fumetti della DC.

Turturro ha dichiarato:

Ho fatto quello che volevo con il ruolo. Nello show c'è molta violenza contro le donne, e quella non è il mio genere.

Falcone, negli episodi, viene mostrato particolarmente crudele, mentre nel film la violenza avviene fuori dallo schermo, scelta che Turturro sostiene che susciti maggiore tensione e paura.

Non puoi fare tutto quello che vuoi.

Fonte / Variety

John, inoltre, era particolarmente impegnato in altri progetti e ha sottolineato: