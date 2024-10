The Penguin: il trailer di metà stagione è ricco di anticipazioni

Pubblicazione: 18 ottobre alle 13:30

Max ha condiviso online il trailer di metà stagione di The Penguin, la serie DC con star Colin Farrell.

Il video presentato al New York Comic Con regala molte anticipazioni sullo scontro tra Sofia Falcone e Oz Cobb.

All'evento sono state presentate anche delle clip in cui il protagonista e Victor (Rhenzy Feliz) condividono un momento emozionante parlando di lealtà mentre l'auto di Oz sta bruciando. I due fanno poi visita al figlio di Sal (Clancy Brown), e vanno in prigione.

Nel secondo filmato presentato Sofia ha fatto incatenare Johnny (Michael Kelly) in una stanza fredda dove lo bagna ripetutamente con acqua gelata e continua a torturarlo perché si rifiuta di dare le informazioni in suo possesso. Johnny, minacciato di morte, inizia poi a rivelare delle verità sui genitori di Sofia, tra cui un tentativo della madre di lasciare il marito, prima di tornare a recuperare i suoi figli. Johnny la implora inoltre di usarlo per ottenere il rispetto di cui ha bisogno nella prossima mossa come leader criminale.

Oz raduna le sue truppe prima di chiedere a Victor di proteggere la madre (Deirdre O'Connell) perché stanno per scontrarsi con i Maroni. Victor arriva quindi a casa della donna, dove non sembra esserci nessuno fino a quando la trova nella sua stanza da letto e viene scambiato per Oz.

Le dichiarazioni dei protagonisti dal panel

Durante il panel Mike Marino, che si è occupato del trucco prostetico della serie, ha spiegato che è stato davvero bello lavorare per The Batman e ideare l'aspetto del Pinguino, sfruttando la capacità di trasformarsi di Colin Farrell, ed è stato entusiasta quando ha saputo che sarebbe stata realizzata la serie.

Cristin Milioti, intervenendo al panel, ha parlato di Sofia dichiarando:

Penso ci sia un motivo per cui suo padre ha visto in lei che sarebbe stata la persona giusta per prendere il controllo della famiglia, ma non penso sarebbe accaduto nello stesso modo se ciò che le è accaduto non fosse avvenuto.

Farrell ha quindi aggiunto:

Penso abbia sempre vissuto sotto il peso dell'esistenza. Gli esseri umani vogliono distinguersi fino a quando sei speciale in un modo che ti viene imposto, in un modo che la società dice che non è cool e accettabile. Lui sarebbe sempre finito per perdere la testa a un certo punto. Le otto ore sono, per lui, una specie di ascensione verso il potere, ma anche una discesa in un tipo di follia che è nata dal dolore che ha vissuto per tutta la sua vita. Ha avuto una figura materna davvero forte nella sua vita, interpretata da Delia, e lei gli ha creduto e l'ha amato. Ma anche quello non gli è bastato.

Per Victor, secondo Feliz, Oz ha quindi assunto una figura a metà tra l'immagine di un fratello o un padre che gli diceva qualcosa che poteva essere molto doloroso e offrendo qualcosa di più eccitante. Il personaggio ha perso la sua famiglia e quindi ora sta provando a essere parte di qualcosa di più grande, in cui i soldi rappresentano un grande fattore in grado di incentivare chi non ne possiede abbastanza.

Farrell ha successivamente lodato il ruolo della madre di Oz per delineare e spiegare il villain e O'Connell ha sottolineato:

Penso varie volte sia davvero orgogliosa di quello che sta facendo. C'è questo modo in cui lo sta costantemente armando, lo sta usando come un'arma.

La showrunner Lauren LeFranc ha lodato le scelte compiute dai responsabili del casting e dall'intero team, che ha affrontato ben due scioperi e tempistiche molto complicate, riuscendo comunque a realizzare qualcosa di speciale.

La sceneggiatrice e produttrice ha comunque sottolineato che nelle puntate si cerca sempre di inserire qualche elemento divertente e momento strano.