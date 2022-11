In un’intervista video con Vanity Fair, Elisabeth Moss ha ricordato il frangente in cui Jon Hamm l’ha fatta piangere davvero sul set di Mad Men. Si tratta delle riprese della scena, all’interno della quinta stagione, in cui il suo personaggio, Peggy, comunica a Don Draper (Hamm) la sua intenzione di lasciare l’agenzia, e quest’ultimo le dà un bacio sulla mano. Ecco le parole dell’attrice:

Mi è sembrato tutto molto reale. Ho un rapporto molto stretto con Jon. C’era una sorta di rapporto mentore-protegé, molto fratello maggiore/sorella minore. E quindi ha significato qualcosa per entrambi quando abbiamo fatto questa scena. Quella cosa è vera, quelle sono lacrime vere, che spesso, mi spiace dirvelo, sono finte. Mi ha tenuto la mano e non l’ha lasciata e poi l’ha baciata. Non c’era nulla di tutto questo nel copione, e l’ha fatto durante il mio primo piano. Quello è il vero Jon: le vene nella sua testa, riesco a vederlo in quel momento.

La Moss ha anche detto di aver conservato il costume usato in quella scena come ricordo della serie e di averlo scelto per il significato che aveva per lei. Di seguito il video dell’intervista:

Andata in onda dal 2007 al 2015, e vincitrice di quindici Emmy, di cui quattro consecutivi per la miglior serie drammatica e tre per la miglior sceneggiatura. Mad Men è uno straordinario ritratto dell’America degli anni sessanta, raccontata nelle sue idee, nei suoi miti popolari e nelle sue convenzioni sociali. La prospettiva è quella di un’agenzia pubblicitaria di New York: gli “uomini folli” del titolo sono infatti i professionisti di Madison Avenue, strada newyorkese – detta appunto Mad Avenue – culla dell’industria della pubblicità. Tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Instagram