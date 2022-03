, dopo la fine di Good Girls su NBC in cui aveva la parte della giovane madre single Annie, ha ottenuto il ruolo da protagonista in una nuova serie:, progetto destinato a Hulu.

L’attrice dovrà quindi mettere alla prova le proprie dote vocali in occasione del progetto che è stato scritto da Steven Levenson (tick, tick… BOOM!) e Danielle Sanchez-Witzel (The Carmichael Show).

Gli otto episodi che compongono la prima stagione saranno ambientati a New York, nel 1999. Al centro della trama ci sarà una coppia che si innamora mentre cerca di superare le proprie paure e fantasie nella propria testa.

Mae Whitman, che in passato è stata inoltre a lungo tra le star di Parenthood, avrà il ruolo di Lindsey, che si trasferisce da una cittadina di provincia del Vermont alla Grande Mela per scoprire chi è realmente.

Le canzoni originali saranno composte da Robert Lopez e Kristin Anderson-Lopez, già autori dei brani del film Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Alla regia, invece, ci sarà Thomas Kail (Hamilton).

Che ne pensate della scelte di Mae Whitman come star di Up Here? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine