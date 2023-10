Sembra che non ci sarà un secondo salvataggio per Magnum P.I., o almeno lo showrunner Eric Guggenheim ha deciso di concepire così il finale della quinta stagione della serie, che la NBC ha ordinato dopo aver salvato la serie dalla cancellazione da parte della CBS.

A giugno il network ha infatti deciso di non ordinare ulteriori episodi oltre alla quinta stagione a cui aveva dato il via libera dopo aver preso le redini dalla CBS. La prima parte della stagione è andata in onda nella midseason, ha avuto buoni ascolti (con circa 3.5 milioni di spettatori medi settimanali), mentre la seconda metà sta andando in onda in queste settimane: mercoledì il primo dei dieci episodi conclusivi ha ottenuto sempre 3.5 milioni di spettatori, con 0.3 punti di rating nella demo.

Interpellato da TVLine, Guggenheim ha spiegato di sentirsi a posto con se stesso, e che il finale della quinta stagione funziona benissimo come finale di serie e anche se non è stato concepito così fin dall’inizio non serviranno scene aggiuntive o da rigirare:

Penso sia assolutamente soddisfacente, sono molto fiero del nostro finale. Ci sono un paio di storie che rimangono aperte, e che avremmo approfondito se ci avessero rinnovato per una sesta stagione, ma non volevo concludere con un cliffhanger. In tutta onestà, credo di essere andato sul sicuro. Troppe serie sono rimaste scottate dai cliffhanger. Avrei concluso così la serie? No. Ma se deve essere l’ultimo episodio, posso dire che va benissimo come finale di serie. Non c’è alcun motivo per tornare sul set e rigirare qualcosa o rimontare la puntata.

Sembra che Guggenheim se ne sia fatta una ragione molto più dei fan, che si sono mobilitati con una campagna #SaveMagnumPI sui social, addirittura noleggiando uno striscione da mostrare sui cieli di Universal City a Los Angeles, sopra gli studios della Universal…

