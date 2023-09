NBC ha condiviso il teaser della Parte 2 della stagione 5 di Magnum P.I., in arrivo sugli schermi americani a partire dal 4 ottobre.

Al centro della trama degli ultimi dieci episodi c’è Thomas Magnum (Jay Hernandez), un ex Navy SEAL. Al suo ritorno dall’Afghanistan, l’uomo usa le sue capacità militari per diventare un investigatore privato. Magnum è un affascinante ribelle, un eroe americano e un grande fan dei Detroit Tigers. Thomas lavora a Robin’s Nest, la lussuosa proprietà per cui è un consulente della sicurezza, attività che affianca quella di investigatore privato.

Nel cast dell’ultima stagione ci sono anche Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill e Tim Kang.

Che ne pensate del teaser della Parte 2 della stagione 5 di Magnum P.I.?

Fonte: Deadline