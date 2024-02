Maisie Williams, Arya Stark in Game of Thrones, ha dovuto lottare parecchio contro la pressione di essere un’attrice bambina. Benché la serie abbia lanciato la sua carriera, ai tempi della prima stagione aveva solo 12 anni e non è stato facile essere esposta a tutta quell’attenzione.

Racconta a The Sunday Times di avere ancora oggi delle difficoltà a guardarsi indietro:

Mi sono sentita persa per così tanto tempo e ne ero consapevole, e quando non riuscivo a definire qual era la mia identità all’interno di tutto ciò, provavo molto disagio. Ora mi sento molto più a mio agio nella mia pelle. È difficile anche solo guardare indietro e parlare di quanto fosse difficile.

L’attrice 26enne aggiunge che per lei è stato difficile formarsi un’identità che uscisse dal personaggio che interpretava o dal mondo della recitazione. Ora invece che si sente più a suo agio con se stessa, riesce anche a gestire meglio il rifiuto.

Il rifiuto in quel momento sembrava così personale, così doloroso. Mi confrontavo solo con altre attrici, con l’aspetto delle persone e con tutti i modi più distruttivi con cui puoi confrontarti.

Al momento Maisie Williams è presente nella serie di Apple Tv + The New Look in cui interpreta Catherine Dior, la sorella dello stilista Christian Dior (Ben Mendelsohn).

Seguiteci anche su TikTok!