Makanai: Hirokazu Kore-eda spiega perché ha deciso di adattare il manga in una serie tv

Il regista Hirokazu Kore-eda ha firmato la sua prima serie tv con Makanai, progetto targato Netflix che si ispira all’omonimo manga di Aiko Koyama con al centro due ragazze che si trasferiscono a Kyoto per iniziare il loro addestramento come aspiranti geishe.

Il filmmaker è coinvolto come showrunner, regista e sceneggiatore delle nove puntate, collaborando con Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama e Takuma Sato, che hanno co-scritto e diretto alcuni episodi.

Nel cast ci sono Nana Mori, Natsuki Deguchi, Aju Makita, Keiko Matsuzaka e Ai Hashimoto.

Kore-eda ha dichiarato di essersi interessato a Makanai perché la storia ruotava intorno al cibo, ma non conosceva nulla della cultura maiko e della preparazione per diventare geishe. Il regista ha quindi aggiunto:

Il regista ha inoltre dichiarato che ha sfruttato la produzione della serie per diventare un mentore di tre giovani filmmaker:

Koree-eda ha sottolineato:

Il regista ha poi parlato della realtà in cui vivono le geiko e maiko, che conosceva solo tramite i film di Kenji Mizoguchi e Mikio Naruse:

Con quei preconcetti in mente, ho visitato Kyoto per la prima volta e ho imparato, tramite interviste a chi è coinvolto in quella realtà, che ci sono persone che stanno lavorando per migliorare la cultura di Kagai e l’ambiente di lavoro, come qualcosa che viene tramandato alla generazione successiva, come il Kabuki. Questa serie è stata realizzata con la cooperazione di quelle donne. Non volevo affrontare direttamente la questione delle molestie come Mizoguchi, ma proponendo nuovi personaggi che criticano queste donne, e sono stato attento a non proporre una versione troppo fantasiosa delle cose.