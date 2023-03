Netflix ha annunciato la produzione di una serie tv tratta da Man on Fire, i romanzi scritti da A.J. Quinnell già alla base di un film con protagonista Denzel Washington.

La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di otto puntate che racconteranno la storia di John Creasy, un ex mercenario alle prese con difficoltà economiche, che intraprende la missione di vendicare la morte del suo unico amico mentre si occupa di proteggere la figlia dell’uomo dalle forze che hanno distrutto la sua famiglia.

Washington ha interpretato il personaggio nel 2004, nel film diretto da Tony Scott, mentre Scott Glenn, nel 1987, ha avuto la parte in Kidnapping – Pericolo in agguato diretto da Elie Chouraqui.

Kyle Killen (Halo, Fear Street) sarà sceneggiatore, produttore e showrunner della serie che sarà realizzata da New Regency Productions, già coinvolta nel film con Denzel, e Chernin Entertainment.

Man on fire è stato pubblicato nel 1980 ed è stato poi seguito da altri quattro romanzi: The Perfect Kill, The Blue Ring, Black Horn e Message From Hell.

Secondo le fonti di The Hollywood Reporter, la serie si baserà sui primi due libri dedicati alla storia di Creasy.

Che ne pensate della serie tratta da Man on Fire? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter



