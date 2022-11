Mandy Moore potrebbe tornare sugli schermi televisivi grazie alla serie Twin Flames, un progetto in fase di sviluppo per Hulu ispirato all’omonimo podcast di Wondery.

Lo show potrà contare sul lavore do Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, co-showrunner di This Is Us, e Rebecca Addelman, creatrice di Guilty Party.

L’attrice sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Roll With The Punches Productions che ha stretto un accordo con 20th Television.

Addelman sarà sceneggiatrice di Twin Flames che racconterà la storia vera di due donne che si ritrovano sedotte dagli insegnamenti online di una coppia che sostiene ogni persona abbia un’anima gemella e debba fare qualsiasi cosa pur di stare con lei. Alla ricerca disperata di amore, le due protagoniste vengono travolte dalle pericolose convinzioni che animano il Twin Flame Universe.

Karey Burke, presidente di 20th Television, ha dichiarato:

Mandy è una di quelle rare e incredibilmente talentuose artiste che è brillante sullo schermo e fuori, con uno sguardo intelligente e un istinto naturale per scoprire del materiale affascinante. Lavorare con Mandy nel corso dei suoi anni con This Is Us, ha rafforzato il nostro desiderio di estendere il nostro rapporto con lei e siamo incredibilmente eccitati nello sviluppare progetti insieme nei prossimi anni.

Moore produrrà inoltre, sempre per 20th TV, la serie My Mom Has No Friends tratta dall’articolo di Monica Corcoran Harel che scriverà la sceneggiatura dell’adattamento.

Al centro della storia c’è quanto accaduto realmente a Veronica, la madre ottantenne di Monica, che dopo la morte del marito si trasferisce vicino alla figlia. La donna è molto divertente, estroversa e ha una grandiosa personalità, ma non ha amici a Los Angeles, costringendo la figlia a cercarne per lei tramite un annuncio online e organizzando incontri con persone della sua età.

Fonte: Deadline