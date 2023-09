Marcia de Rousse, attrice conosciuta per aver recitato nella parte della dottoressa Ludwig in True Blood è morta all’età di 70 anni.

La sua agenzia ha confermato la triste notizia a Variety, rivelando che il decesso è avvenuto al termine di una lunga malattia.

Nata a Doniphan, Missouri, negli anni ’50, l’attrice ha debuttato sul grande schermo nel film del 1981 Under the Rainbow di Steve Nash. La commedia, che aveva come star Carrie Fisher, Chevy Chase ed Eve Arden, si basava in parte su quanto accaduto durante il casting del cult Il Mago di Oz.

Negli anni seguenti Marcia aveva poi deciso di occuparsi prevalentemente della madre, che aveva problemi di salute, tornando poi a lavorare per il grande schermo nel 2003 con il ruolo di Kathleen, la madre dei personaggi di Matthew McConaughey e Gary Oldman in Tiptoes.

Nello show True Blood ha quindi avuto la parte della dottoressa Patricia Ludwig, in grado di occuparsi di numerose malattie sovrannaturali. Dopo aver conquistato l’attenzione dei fan nella seconda stagione, de Rousse è rimasta nel cuore dei fan pur potendo contare su una presenza limitata a tre puntate.

Marcia aveva parlato dello show spiegando:

Essendo una ragazzina con una grande immaginazione, ho sempre creduto che tutte queste creature fossero reali. Nella mia testa, lo erano. Vederle nello show mi fa apprezzare questi personaggi. Mi piacciono, non ne sarei spaventata… Tranne forse per Eric! Ma la Dottoressa Ludwig non lo è! Penso che mostrino l’umanità in questi personaggi e penso che sia meraviglioso.

Dopo aver recitato nello show True Blood, Marcia de Rousse aveva avuto una parte nel film horror The Disappointments Room nel 2016.

Fonte: ComicBook