Casey Bloys, CEO di HBO, ha condiviso qualche aggiornamento sul futuro di alcune delle serie di maggior successo dell’emittente come Succession, Watchmen e True Blood.

Il produttore, intervistato da Variety, ha iniziato escludendo uno spinoff di Succession:

Non penso sarà realizzato. Dico sempre ‘mai dire mai’. Quando abbiamo iniziato a parlare di un prequel di Game of Thrones era qualcosa che storicamente HBO non aveva mai fatto. Ho avuto alcune persone tra le nostre fila che hanno detto ‘Questo è folle. Cosa state facendo?’. Detto questo, penso che ci fosse qualcosa sull’universo che ha creato George che si prestava agli spinoff. C’è un’immensa storia, tante famiglie diverse, molte guerre e battaglie. Non mi sembra che ci sia qualcosa in Succession che ti porti a pensare ‘Seguiamo solo questo ragazzo’ o qualcosa del genere. Non mi sembra qualcosa di naturale. Ma se il creatore Jesse Armstrong dicesse che vuole farlo, allora lo seguirei.

Altre serie sono invece destinate a non tornare: Brad Ingelsby sta lavorando a una nuova serie, ma non a un seguito di Omicidio a Easttown, mentre Damon Lindelof non sembra avere intenzione di ritornare nel mondo di Watchmen. Bloys ha sottolineato:

Era una sua creazione. Se non pensa ci sia una storia in cui vuole impegnare il suo cuore e la sua anima, per me è difficile pensare che potrebbe valere la pena realizzarne una seconda stagione. Era una miniserie davvero speciale per noi. La inserirei tra le più grandiose della storia di HBO. Se Damon volesse mai rivisitarla, sa che c’è una porta aperta. Ma è difficile per me immaginare di realizzare una stagione senza di lui.

Nel futuro di HBO non ci saranno nemmeno un revival di Six Feet Under, che sembra non sia mai stato sviluppato, e nemmeno il ritorno di True Blood che non è mai andato oltre la realizzazione di un paio di script.

La serie tratta da Parasite è invece ancora in fase di sviluppo, mentre le riprese di The Palace con Kate Winslet, Hugh Grant e Andrea Riseborough sono in corso e le prime scene hanno già entusiasmato i produttori.

Nel futuro del network sembra ci sarà infine maggiore spazio per le comedy, genere che permette di limitare il budget e a livello internazionale ottiene ottimi risultati.

Che ne pensate del futuro di Succession, True Blood, Watchmen e Six Feet Under?

Fonte: Variety