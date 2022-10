Tilda Swinton non parteciperà più all’adattamento televisivo di Parasite, creato da Bong Joon-ho e Adam McKay per HBO.

In un’intervista con Variety, l’attrice ha rivelato che non fa più parte dell’adattamento televisivo di Parasite. Tuttavia, sebbene sia uscita dal progetto, farà ancora il tifo per Bong Joon-ho e la serie:

Non credo che ne farò parte, ma sono molto felice di fargli da cheerleader.

In un primo momento non era chiaro se la serie sarebbe stata un sequel diretto del lungometraggio oppure un remake in lingua inglese di questo. Nei giorni successivi alla diffusione della notizia, lo stesso Bong Joon-oh ha fatto maggiore chiarezza in proposito. L’autore ha affermato di porre come punto di riferimento la miniserie Fanny e Alexander (il film di Ingmar Bergman del 1982 inizialmente concepito come una miniserie da 312 minuti e anticipato in sala da una versione cinematografica da 188 minuti).

Il maggior minutaggio dovrebbe permettere di espandere la vicenda principale, rimanendo comunque sotto il controllo creativo di Bong Joon-ho. In una successiva dichiarazione, il regista ha ulteriormente approfondito quello che sarà il suo approccio al materiale originale

Fonte: Screen Rant