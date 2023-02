Brian Cox è tornato a parlare del metodo utilizzato dal collega Jeremy Strong per recitare nel ruolo di Kendall Roy sul set di Succession e l’attore non ha esitato, come prevedibile, a condividere le proprie critiche.

Intervistato dal magazine Town & Country, Brian ha dichiarato:

Oh, è fottutamente fastidioso. Non fatemi parlare di questo argomento.

Cox ha aggiunto:

È un attore davvero bravo. E al resto del cast va bene tutto questo. Ma conoscere un personaggio e quello che fa è solo una parte delle capacità che dobbiamo avere.

La star di Succession ha ricordato il momento in cui Strong è rimasto nel suo personaggio dopo aver girato l’ultima scena della terza stagione in cui Kendall ammette di aver ucciso per errore un uomo:

È ancora quel tizio perché ha la sensazione che se si allontanasse dal personaggio lo perderebbe. Ma non accadrà! Strong è talentuoso, è fottutamente dotato. Quando hai il dono, celebralo. Torna nella tua roulotte e fumati della marijuana.

Jeremy, su GQ, è tornato a parlare del suo apprroccio alla recitazione difendendo il punto di vista di chi la pensa come Cox:

Tutti hanno il diritto ad avere una propria opinione. Brian Cox, ad esempio, si è guadagnato il diritto a dire qualsiasi cosa voglia. Non c’è bisogno di affrontare la questione o pensare a controllare i danni… Sento molto l’amore per i miei fratelli e mio padre nello show. Ed è come una famiglia nel senso che, e sono certo che lo direbbero anche loro, non ti piacciono sempre le persone che ami. Le rispetti sempre.

Jeremy ha inoltre spiegato che tende a isolarsi dagli altri sul set a causa delle tematiche proposte nella serie:

Sarebbe diverso se stessi lavorando a Friends o qualcosa di simile. Ho lavorato a un film di Guy Ritchie e il mio approccio era davvero differente.

