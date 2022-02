non ha, almeno per ora, nessun interesse a riportare sugli schermi show di successo come

Casey Bloys, parlando della possibilità di riportare sugli schermi lo show cult creato da David Chase con un progetto prequel, ha sottolineato: Non penso che David abbia interesse a rivisitare il mondo dei Soprano. E sarei d’accordo con lui. Si tratta di una serie perfetta e non penso abbia bisogno di essere rivisitata. Ma vedremo cosa farà prossimamente. Se chiedete se lo spot creato per il Super Bowl anticipi qualcosa, non penso.

Il responsabile di HBO ha aggiunto:

Non sto parlando di una serie legata al film prequel con David. Non so dove hanno lasciato il progetto, se ci saranno alti film o qualcosa di simile, non c’è nulla in programma e non abbiamo parlato dopo l’uscita del film.

Bloys ha poi svelato che c’erano state alcune buone idee legate a un possibile ritorno di True Blood sugli schermi, ma per ora non è emerso nulla di concreto. La posizione riguardante Six Feet Under è invece ancora più netta:

Personalmente non penso sia una buona idea.Penso che ci siano certi show che si debbano lasciar stare, nel caso di Six Feet Under morti, o finiti.

Casey Bloys, inoltre, ha smentito le ipotesi che venga realizzato uno spinoff di Girls:

Penso che Lena Dunham stesse scherzando. Non si sta realmente parlando di rivisitare la serie. Metterei Girls nella lista degli show che non sto pensando di riportare sugli schermi insieme a I Soprano e Six Feet Under.

Che ne pensate della scelta di non realizzare nuovi progetti legati a show cult come I Soprano, Girls e Six Feet Under?

Fonte: The Hollywood Reporter