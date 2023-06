Mare Fuori 3 arriva finalmente su Netflix. Dopo il lancio senza precedenti su RaiPlay e poi sulla tv lineare, la terza stagione della celebre fiction ha finalmente una data di lancio anche sulla piattaforma streaming alla quale deve il suo grandissimo successo.

Gli episodi della terza stagione arriveranno in streaming su Netflix a partire dal 26 luglio, quando l’intera terza stagione verrà resa disponibile nei suoi 12 episodi:

“L’odio necessario” “Il richiamo del sangue” “Doppia vendetta” “L’amore che salva” “L’amore non esiste” “L’età dell’innocenza” “Per nascere bisogna morire” “Un giorno tutto finisce” “Le fasi dell’amore” “Le regole dell’amicizia” “Un’amicizia è per sempre” “La scelta”

Ricordiamo che la terza stagione è arrivata in esclusiva RaiPlay in due tranche il 1 e 13 febbraio 2023, e successivamente è stata riproposta in sei serate (con due puntate a serata) su Rai 2 dal 15 febbraio al 22 marzo 2023.

Su RaiPlay ha ottenuto ascolti da record, mentre su Rai2 ha registrato una media sopra gli 1.3 milioni di spettatori e il 7.5% di share.

Ricordiamo che è proprio grazie alla distribuzione su Netflix che Mare Fuori, che pure aveva avuto buoni ascolti, è diventato un vero e proprio fenomeno di massa: le prime due stagioni sono rimaste nella top-10 della piattaforma per numerose settimane consecutive.

La serie racconta le vicende dei detenuti dell’immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli (liberamente ispirato al carcere di Nisida) che si intrecciano con quelle del personale penitenziario.

Fanno parte del cast Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem e Domenico Cuomo.

