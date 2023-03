Febbraio da record per Mare fuori e RaiPlay: ieri il servizio pubblico ha diffuso i dati di ascolto in digitale della serie nel mese in cui è uscita la terza stagione.

Per la precisione, in quattro settimane gli episodi hanno raggiunto e superato la cifra di 105 milioni di visualizzazioni, per un totale di 45 milioni di ore di fruizione online. Il pubblico, per oltre il 40%, è composto da giovani minori di 25 anni.

Si tratta di numeri davvero impressionanti, soprattutto se si pensa che la serie è disponibile anche su Netflix, dove da settimane è tornata in cima alla classifica con le prime due stagioni. Dal 15 febbraio, inoltre, la terza stagione va in onda in chiaro su Rai 1 in prima serata, dove sta ottenendo ascolti medi sopra gli 1.2 milioni di spettatori (nonostante siano già disponibili online), con uno share medio sopra il 7%.

Trovate tutte le informazioni su Mare Fuori nella nostra scheda.