In attesa di capire se il tanto vociferato film riceverà il via libera, arriva oggi la conferma che i fan di Mare Fuori 4 avranno comunque modo di ammirare i protagonisti della serie fenomeno sul grande schermo.

In occasione di un’intervista al Giffoni Film Festival, Matteo Paolillo – l’interprete di Edoardo – ha preannunciato ai microfoni di Badtaste.it he, se tutto andrà secondo i piani, “alcuni episodi” dell’attesissima quarta stagione andranno al cinema.

“Intanto credo che anche alcuni episodi di Mare Fuori 4 andranno al cinema” ha spiegato parlando della possibilità di un film di Mare Fuori. “In generale io recito per raccontare il personaggio, poi che questo venga raccontato su uno schermo più piccolo o più grande dipende dal gusto dello spettatore. Mi occupo della storia, poi la forma che prende questa storia la lascio agli altri”.

Le riprese della quarta stagione della serie dei record sono iniziate a maggio, e gli episodi arriveranno all’inizio del 2024.

Nella quarta stagione i protagonisti della serie si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati all’àncora salvifica della famiglia. Sono soli, spinti dalla corrente verso il largo. Ora devono vincere ogni giorno le loro più intime paure per affrontare la vita. Al loro fianco non c’è più l’amore incondizionato della famiglia, ma quello degli amici con cui scelgono di navigare. A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che nel bene e nel male vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere e questo significa capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi ad una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo.

