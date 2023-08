In onda su Fox

Nel nuovo episodio di Envelope: The Actor’s Podcast, del sito Backstage, il casting director Eric Dawson ha svelato che Margot Robbie, dopo la fine di Pan Am, aveva fatto un’audizione per American Horror Story: Asylum.

Nell’intervista l’esperto ha raccontato che la star di Barbie possiede molte delle caratteristiche che l’hanno portata a diventare una star. Dawson ha sottolineato:

Quello è ciò che è davvero duro per i casting director che non sono più nella stanza con gli attori. Margot è probabilmente una delle mie preferite audizioni di sempre, ed era proprio prima del suo successo. Era una tale star.

Eric ha proseguito spiegando che l’attrice attirava l’attenzione non appena entrava nella stanza:

Anche se non aveva ottenuto quel ruolo, quello era uno dei momenti in cui come casting director pensavi: ‘Questa è una star, cosa facciamo con lei?’.

Robbie non è stata però coinvolta nelle successive stagioni della serie antologica perché The Wolf of Wall Street le ha regalato la fama internazionale e numerose opportunità. Dawson ha comunque sottolineato:

Ma quella è la parte realmente divertente del casting, ovvero vedere le persone le cui carriere sono in ascesa.

Che ne pensate? Quale ruolo avreste dato a Margot Robbie nella serie American Horror Story: Asylum?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sullo show nella nostra scheda.

Fonte: Backstage