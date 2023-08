Mark Ruffalo e Lili Reinhart saranno i protagonisti della serie televisiva Hal & Harper, un progetto scritto e diretto da Cooper Raiff, già autore del film Cha Cha Real Smooth.

Addison Timlin e Havana Rose Liu sarebbero inoltre tra gli interpreti dello show prodotto in modo indipendente da Bad Bangs, dettaglio che gli ha permesso di ottenere il via libera al lavoro sul set da SAG-AFTRA nonostante lo sciopero attualmente in corso.

Per ora non sono stati diffusi dettagli della serie, anche se nel 2020 il giovane filmmaker aveva dichiarato che stava lavorando alla serie, dichiarando che i protagonisti erano un fratello e una sorella alle prese con un padre single che li obbligava a crescere troppo in fretta, al punto che i loro ruoli sarebbero stati interpretati da attori adulti nonostante abbiano 7 e 9 anni.

Harper e Hal dovrebbero quindi essere interpretati da Raiff e Reinhart, mentre Ruffalo dovrebbe avere la parte del padre.

Le fonti di Deadline sostengono poi che Timlin sarà Audrey e Liu avrà la parte di Abby.

Fonte: Deadline