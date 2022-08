Riverdale si concluderà con la prossima stagione e Lili Reinhart ha parlato della sua reazione alla fine della sua esperienza nel set della serie targata The CW.

L’interprete di Betty Cooper ha dichiarato:

Lili ha aggiunto:

Quando si concluderanno le riprese sarà davvero triste, ma penso che lo show abbia fatto così tanto per tutti noi e siamo pronti a mostrare al mondo cosa siamo in grado di fare. Sapere cosa ci aspetta dall’altro lato è super eccitante. Sono incredibilmente entusiasta per i progetti che sto sviluppando con la mia casa di produzione nel corso dell’ultimo anno e mezzo che potremo girare quando Riverdale si concluderà la prossima estate. Ma avvicinandosi a questa stagione finale, penso che tutti penseremo ‘Questa è la nostra ultima occasione, proviamo realmente a celebrarci a vicenda e trascorrere del tempo insieme perché non avremo di nuovo questa possibilità’.