Il 2023 è stato un anno ricco di progetti per Mary Elizabeth Winstead che ha avuto la possibilità di unirsi al franchise di Star Wars e di ritornare al personaggio di Ramona Flowers in Scott Pilgrim: Takes Off.

Nello specifico in una galassia molto molto lontana, Winstead interpreta il Generale Hera Syndulla nella serie TV Ahsoka. Ma recitare in Star Wars, dopotutto, fa parte della famiglia dell’attrice dal momento che da anni è la compagna del nostro amato Ewan McGregor/Obi-Wan Kenobi. E a tal proposito racconta a The Hollywood Reporter:

È stato fantastico avere un collegamento diretto su come sarebbe stata questa esperienza. Naturalmente, avevamo avuto quelle conversazioni anche prima di [Ahsoka], ma è diventata una conversazione diversa una volta che è diventata una realtà di cui avrei potuto effettivamente farne parte. E avevo anche una familiarità con il progetto essendo stata presente sul set di Obi-Wan.”

Le riprese sono iniziate poco dopo che l’attrice ha partorito il suo primo bambino.

È stato davvero perfetto per me, soprattutto per dove mi trovavo nella mia vita in quel momento. Era il mio primo lavoro dopo aver avuto un bambino, e stavo ancora ritrovando il mio corpo in termini di fisicità nel ruolo. Quindi è stato perfetto per me sentirmi forte e come una guerriera, ma in un modo che non richiedeva di danneggiare il mio corpo, che era ancora in qualche modo in fase di recupero post-parto anche in quel momento.

In merito a Scott Pilgrim, dove riprende il suo ruolo 13 anni dopo l’uscita del film originale, afferma:

Mi avevano un po’ accennato al fatto che Ramona avrebbe avuto un po’ più di rilievo questa volta, ma sono abituata a essere un po’ scettica su queste cose. Molte volte, quando qualcuno dice che avrai più rilievo, a volte non è del tutto vero o non sembra davvero vero. Quindi non mi sono fatta troppe illusioni, e poi non potevo credere quanto [i co-creatori della serie Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinski] avessero reso quel cambiamento così profondamente bello. Hanno intrecciato la storia in un modo completamente nuovo, e sono rimasta davvero impressionata.

Scott Pilgrim: Takes Off racconta come sarebbero andare le cose se il protagonista (interpretato da Micheal Cera) non avesse sconfitto il primo dei sette ex fidanzati di Ramona. Conclude Winstead in merito alla serie dicendo che tornerebbe in una nuova stagione, ma solo se ci fosse “una storia fantastica da raccontare”.

Trovi tutte le informazioni su Scott Pilgrim: la serie nella nostra scheda. E tutte le informazioni su Ahsoka qui.

