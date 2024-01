La nuova serie animata Masters of The Universe: Revolution, ha svelato che il film del 1987 è a tutti gli effetti canonico.

Nell’ultima serie animata Skeletor è tornato ed è passato dalla stregoneria alla tecnologia per aiutare meglio i suoi attuali Masters, Motherboard e Hordak. Sconfiggere questo nuovo collettivo malvagio costringe He-Man e i suoi alleati a cercare nuovi modi per aumentare la propria forza, mandando “Man At War” e Orko a visitare un personaggio originariamente introdotto nel film del 1987. Masters of The Universe: Revolution segna la prima volta che Gwildor appare nel formato animato, e la sua interazione con l’ex “Man At Arms” suggerisce l’idea che il film live-action sia effettivamente accaduto.

Il film del 1987 aveva come protagonisti Dolph Lundgren e Frank Langella, per la regia di Gary Goddard, lo trovate nel catalogo di Prime Video.

Masters of The Universe: Revolution è invece disponibile su Netflix.

Smith è produttore esecutivo al fianco di Rob David, Ted Biaselli, Christopher Keenan e Frederic Soulie.

