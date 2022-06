Masters of the Universe: Revelation

Durante l’evento di Netflix Geeked Week dedicato ai prodotti d’animazione, Kevin Smith ha annunciato, il sequel ufficiale di Masters of the Universe: Revelation.

Si tratterà a tutti gli effetti della stagione 2, e sarà prodotta ancora una volta da Mattel Television e Powerhouse Animation in esclusiva per Netflix.

Masters of the Universe: Revolution è stata descritta come il prossimo capitolo epico della battaglia per Eternia. È una storia a sé stante che si svolge dopo gli eventi di Revelation. Sarà una storia completamente nuova che porta l’attenzione su He-Man contro Skeletor come non li avete mai visti prima. Vedrà uno scontro tra tecnologia contro magia mentre He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale per il pianeta. Di seguito il poster della nuova stagione:

Non sono state pubblicate informazioni sul cast, ma Mark Hamill, la voce di Skeletor in Revelation, aveva già anticipato la sua presenza nella stagione 2. In originale è Chris Wood a dare la voce He-Man (mentre in italiano è Maurizio Merluzzo).

Smith sarà produttore esecutivo al fianco di Rob David, Ted Biaselli, Christopher Keenan e Frederic Soulie.

