Matthew Lewis, interprete di Neville nella saga di Harry Potter, tornerà protagonista sul piccolo schermo in occasione della stagione 2 della comedy Avoidance.

L’attore ha recentemente recitato in All Creatures Great and Small e in Happy Valley.

Avoidance racconta la storia di un uomo che ha seri problemi nell’affrontare i problemi e confrontarsi con gli altri. Il protagonista decide quindi di fuggire con il figlio quando sua moglie gli dice che lo sta lasciando. Nella stagione 2, secondo la descrizione della BBC, i personaggi al centro della trama saranno alle prese con amore, complicate riconciliazioni e un bambino.

Nel cast ci sono Romesh Ranganathan, Jessica Knappett (Drifters), Kieran Logendra, Mandeep Dhillon (Afterlife), Lisa McGrillis (Mum) e Bruce Mackinnon (The Catherine Tate Show).

Tra i nuovi arrivi, invece, quelli di Aisling Bea (This Way Up), Louise Ford (The Windsors), Olive Tennant (Belfast), Alex Ranganathan, Jessica Ransom (Horrible Histories), Paula Wilcox (Upstart Crow), Philip Jackson (Brassed Off), Ed Kear (Here We Go), Colin Hoult (Murder in Successville), Michael Spicer (The Room Next Door) e Brona C Titley (The Outlaws).

Per ora BBC non ha svelato il ruolo affidato a Matthew nelle puntate in arrivo nel 2024.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire il ruolo di Matthew Lewis in Avoidance?

