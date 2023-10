The Office

Nonostante l’annuncio di un reboot di The Office, un crossover tra Harry Potter e The Office rimarrà un sogno irrealizzabile nella realtà. Tuttavia, l’arte creata tramite intelligenza artificiale offre comunque una fusione divertente. Sin dal rilascio di Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 2001, Harry Potter è diventato uno dei franchise cinematografici di maggior successo di tutti i tempi. Nel corso degli anni, ci sono stati innumerevoli tributi artistici, scritti dei fan e molto altro dedicati al mondo di Hogwarts, e i costumi di Halloween che ancora oggi popolano l’autunno.

Oggi, una nuova e insolita reinterpretazione di Harry Potter è in corso: the_ai_dreams immagina i personaggi chiave di Harry Potter in situazioni tratte da The Office.

View this post on Instagram A post shared by AI Dreams (@the_ai_dreams) L’arte dell’IA si manifesta attraverso ritratti individuali dei personaggi di Harry Potter, tra cui Ron, Hermione, Harry, Hagrid, Draco Malfoy, Molly Weasley, Severus Piton, Dolores Umbridge, Neville e persino un Dissennatore. Questa insolita raffigurazione li colloca in un semplice ufficio babbano, rendendo la squadra di Harry Potter notevolmente più seria rispetto all’ambiente tipico di Hogwarts. Invece di indossare i tradizionali abiti da maghi, il cast di Harry Potter è vestito con completi e altri abiti da ufficio.

