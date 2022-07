Mayans MC ottiene il rinnovo per la stagione 5

FX ha annunciato il rinnovo per la stagione 5 di Mayans M.C. durante il San Diego Comic-Con 2022.

La messa in onda della quarta stagione si era conclusa il 14 giugno e 20th Television Studios ha annunciato un accordo con lo showrunner Elgin James, della durata di più anni, che ha dichiarato:

20th è la mia casa. Dana, Karey e Jane sono una famiglia che mi hanno sempre sostenuto e supportato, messo alla prova per ottenere il meglio da me stesso. Sono incredibilmente grato nei loro confronti e quelli di tutto il team di 20th. Non vedo l’ora di scoprire cosa saremo in grado di creare insieme andando avanti. E insieme a ogni singolo membro della famiglia dei Mayans, dalla cima del foglio di chiamata ai nostri assistenti personali, passando per ogni altra persona che ha dato il massimo per realizzare con Mayans qualcosa di speciale sul set e sullo schermo. Sono profondamente in debito con John, Eric, Nick e tutti i membri di FX (in particolare Colette Wilson che è stata in trincea con noi fin dal primo giorno) per averci permesso di continuare a esplorare e creare.