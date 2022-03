sarà la protagonista della serie, progetto tratto dai romanzi scritti da. L’attrice, recentemente, è stata una delle interpreti della prima stagione di The White Lotus.

Il progetto verrà prodotto per AMC e l’attrice avrà la parte di Rowan, una brillante dottoressa che fa i conti con il suo destino come erede di una famiglia di potenti streghe.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Networks, ha dichiarato:

Alexandra è un talento unico che ha illuminato lo schermo in tutto quello in cui ha recitato e non potremmo essere più felici nell’averla a bordo per guidare il cast della serie che sarà al centro dell’espansione dell’universo di Anne Rice su AMC e AMC+. Abbiamo trovato la nostra Rowan e non vediamo l’ora che possa incontrare gli spettatori entro la fine dell’anno in una serie concepita in modo brillante e guidata da Esta, Michelle e Mark.