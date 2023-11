Le riprese della stagione 2 della serie Mercoledì si svolgeranno in Irlanda e il produttore esecutivo Steve Stark ha spiegato la scelta di non tornare in Romania per i ciak degli episodi inediti.

Il produttore ha sottolineato:

La Romania era un luogo fantastico per girare dal punto di vista creativo, ma complicato in molti modi.

Stark ha confermato che avevano deciso di cambiare la location fin dalla fine delle riprese del primo capitolo:

Londra o l’Irlanda erano le due scelte. Il motivo principale per me è che ho girato 113 episodi di Vikings in Irlanda. Amo l’Irlanda. Abbiamo ottenuto un fantastico accordo con lo stesso studio dove abbiamo realizzato Vikings. Vikings sta probabilmente finendo, quindi ci siamo spostati lì.

Valhalla, spinoff di Vikings, si concluderà infatti con la terza stagione e gli spazi usati verranno sfruttati per la realizzazione della seconda stagione di Mercoledì.

Steve Stark on switching ‘Wednesday’ filming location from Romania to Ireland #FargoFX pic.twitter.com/UhoelkbBAs — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 16, 2023

Che ne pensate della scelta di spostare la produzione della stagione 2 di Mercoledì in Irlanda? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili