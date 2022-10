Mercoledì: Jenna Ortega confusa dal primo incontro con Tim Burton

Jenna Ortega sarà la protagonista di Mercoledì, la serie tv di Netflix che segna il debutto alla regia televisiva di Tim Burton.

In una recente intervista, la giovane attrice ha parlato della confusione di interpretare Mercoledì di fronte a registi diversi e del suo primo approccio con Tim Burton:

Sono così felice che tu abbia menzionato la cosa dei registi multipli perché Tim non ha girato tutti gli episodi. Stavamo passando da Tim a un altro regista, di nuovo a Tim, di nuovo a un altro regista. Mi sentivo come se tutti volessero cose diverse da lei. Ricordo che Tim non voleva che avessi alcuna espressione o emozione. Voleva una superficie piana. È divertente e fantastico tranne quando stai cercando di portare avanti una trama, e Mercoledì è in ogni scena. Ci sono state molte battaglie del genere perché sentivo che le persone non si fidavano sempre di me quando stavo creando il mio percorso e il suo arco narrativo. Commentavano: “È qui che prova un’emozione.”. E poi, saltiamo nel primo episodio e stanno succedendo così tante cose. Devi introdurre l’intera storia. Nel frattempo, sto ancora trovando la mia posizione e non provo nulla, e poi ci sono le lezioni di violoncello e le lezioni di tiro con l’arco e questo e quello, è stato molto stressante.

La Ortega ha però poi raccontato di come tutto sia andato via via migliorando e di come abbia trovato in Burton un prezioso alleato:

È come una lotta continua e arrivi al punto in cui, quando ami e rispetti abbastanza un personaggio, tutto ciò che vuoi fare è proteggerlo. Mi sentivo come se a volte, nel tentativo di renderla una ragazza umana, stessero cercando di farla diventare un’altra adolescente. Ricordo che Tim è stato davvero meraviglioso con quelle cose e mi chiamava alla sua roulotte la mattina dicendomi: ‘Ti senti a disagio a dire questa battuta? Cosa vuoi dire?’ Quando hai collaboratori che ti supportano come Tim, è molto più facile. C’erano un paio di persone del genere sul set che erano le mie rocce, sicuramente.

Mercoledì sarà disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Netflix.

Fonte: Deadline