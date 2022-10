Mercoledì: tutti i dettagli dell’anteprima di Lucca Comics and Games

Il profilo social di Lucca Comics and Games ha svelato i dettagli dell’anteprima europea di Mercoledì, la serie tv di Netflix che segna il debutto alla regia televisiva di Tim Burton.

Il primo episodio verrà trasmesso in anteprima lunedì 31 ottobre, al Cinema Moderno alle 20. Durante la giornata ci saranno invece degli eventi dedicati ai fan. Potete leggere tutti i dettagli qui sotto:

Tim Burton sbarca a Lucca: lunedì 31 ottobre alle ore 20:00 sarà al Cinema Moderno per introdurre lo European Fan Screening del primo episodio di Mercoledì, la serie tv in arrivo su Netflix dal 23 novembre. Una serata spettacolare, con un gadget speciale per tutti, in perfetto stile Addams. È gradito un dress code… black & white!Per l’ingresso all’evento è necessario ritirare il biglietto gratuito speciale, disponibile fino ad esaurimento posti, alla biglietteria di Piazzale Verdi, dalle ore 08:30 alle ore 17:00 del giorno stesso. Attenzione: solo per i possessori di biglietti LC&G validi.Per tutti i fan che non potranno essere alla proiezione, sempre Lunedì 31 ottobre, alle ore 11.00 sarà possibile seguire la conferenza stampa di Mercoledì con Tim Burton sui canali ufficiali del festival (Twitch e Youtube), mentre alle ore 12.00 l’appuntamento è in Piazza San Michele per il grande raduno fan & cosplay di Mercoledì, con gadget ed una foto di gruppo indimenticabile.