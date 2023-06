Jenna Ortega ha confermato che la stagione 2 di Mercoledì sarà meno romantica e più horror rispetto alla prima.

Durante una conversazione con Elle Fanning per la serie “Actors on Actors” di Variety, Jenna Ortega ha parlato della stagione 2 di Mercoledì dicendo che sarà più horror della prima. Ha anche detto che verranno messi in secondo piano gli interessi amorosi romantici, in riferimento alla storia del triangolo amoroso che includeva Tyler Galpin (Hunter Doohan) e Xavier Thorpe (Percy Hynes White):

Abbiamo deciso di voler approfondire un po’ di più l’aspetto horror dello show. Poiché è così spensierato e uno spettacolo come questo con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio. Stiamo anche abbandonando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico.

Mercoledì è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott), e Christina Ricci (Marilyn Thornhill) .A interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams saranno invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

